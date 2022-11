Overwatch 2 – Neuer Held Ramattra im Gameplay vorgestellt

Wie angekündigt, hat Blizzard in der vergangenen Nacht den neuen Helden Ramattra in Overwatch 2 vorgestellt. Neben seinen Fähigkeiten wirft man heute auch einen Blick auf die ersten Gameplay-Szenen.

Ramattra wurde ursprünglich als Kriegsmaschine konstruiert, doch er hat seine Waffen niedergelegt und durch einen Schild ersetzt, um sein Volk zu beschützen und für Frieden und Gelassenheit zu kämpfen. Seine Ideale glichen jenen des Shambli-Mönchs Zenyatta, doch seine Geschichte handelt von Entbehrungen, Trauma und der unbarmherzigen Realität der Menschheit.

Da Harmonie der Zwietracht weichen sollte, begann Ramattra damit, auf pragmatischere Weise für seine Überzeugungen einzutreten – und ihm ist jedes Mittel recht, die Omnics zu beschützen. Als Anführer von Null Sector kann sich Ramattra auf die Unterstützung seines Volkes verlassen und er ist kurz davor, seine Philosophien der Welt aufzuerlegen.

Ramattra hat die Fähigkeit, eine Barriere an einem bestimmten Ort zu projizieren und so Kugel abzuwehren, indem sich ein verlangsamtes Feld ausdehnt. Außerdem verfügt er über die Nemesis-Form, bei der er einen massigeren Körper bekommt und Feinde in den Boden schlagen kann. Weitere Angriffe bestehen aus dem Doomfist zum Blocken und Ultimate, um die Gesundheit seiner Gegnern in der Nähe zu schwächen.

In der Nemesis-Form verfügt Ramattra über zusätzliche Rüstung und neue Angriffe wie Pummel, einen Schlagangriff, der eine Energiewelle nach vorne abfeuert. Ebenfalls interessant ist Annihilation, mit dem man Nanobots aussendet, die Schaden verursachen und den feindlichen Schaden um 50 Prozent reduzieren.

„Wenn der Beam an einem Feind befestigt ist, pausiert er die Dauer des Ultimate. Das Ultimate selbst ist relativ kurz, aber wenn es an jemandem hängt, endet es nicht“, sagt Associate Game Designer Tess Leiman. Theoretisch kann er also die Nemesis-Form (die sofort nach der Verwendung von Annihilation aktiviert wird) auf unbestimmte Zeit neben dem Ultimativen halten, solange sich Feinde in der Nähe befinden und er nicht stirbt.“ Blizzard

Ramattra und die neue Season werden ab dem 06. Dezember in Overwatch 2 verfügbar sein.