Geshin Impact – Details & Termin zum Update 2.8

HoYoverse hat heute die Details und den Release-Termin zum Update 2.8 – „Sommer! Nacht? Fantasie!“- in Genshin Impact enthüllt, das am 13. Juli veröffentlicht wird.

Der Goldapfelarchipel wird die Reisenden wieder mit weiteren neuen Gebieten, umfangreichen Geschichten, faszinierenden Rätseln und Schätzen sowie verschiedenen Inselneuschöpfungen willkommen heißen. In der Zwischenzeit werden Diluc und Fischl in ihren neuen Kleidungen im neuen Look glänzen, während Kaedahara Kazuha und eine Reihe alter Freunde zusammen mit der neuen spielbaren Figur Shikanoin Heizou zurückkehren.

Mit dem kommenden Update beginnt die große saisonale Aktion „Ein Sommeraufenthalt am Meer“ in Begleitung von Fischl, Xinyan, Kaedahara Kazuha und Mona. Der Goldapfelarchipel hat eine drastische Umgestaltung erfahren, die neue Landschaften, ein umfangreiches Erkundungsspiel, mehr Schatztruhen und unerwartete Geschichten über die Gefährten der Reisenden mit sich bringt. Bei den spannenden Abenteuern haben die Spieler außerdem die Chance, die spielbaren 4-Sterne-Figur Fischl kostenlos anzuwerben.

Der Goldapfelarchipel bietet zudem erfrischende Inselaktivitäten, die man allein oder mit Freunden spielen kann. Während der Aktion „Resonierende Visionen“ können die Spieler besondere Meeresschnecken sammeln, die Geschichten und Botschaften enthalten, und sie gegen Fischls neue Kleidung einlösen. Bei der brandneuen Mehrspieler-Aktion „Reminiszenzführung“ können die Spieler gemeinsam mit Freunden in See stechen und verschiedene Herausforderungen auf dem Meer meistern.

Zurück auf dem Land erleben auch Diluc, Kaedehara Kazuha und die neue spielbare 4-Sterne-Figur Shikanoin Heizou ihre eigenen Aktionen und Geschichten. Diluc erhält eine brandneue Kleidung mit einem unverwechselbaren Design, neuen Warteanimationen und neuen Effekten. Sie ist beim Händler mit einem zeitlich begrenzten Rabatt erhältlich. Die Kleidung besitzt auch eine Hintergrundgeschichte, die man in der Herausforderungsaktion „Zwist im Verborgenen“ findet.

Eine weitere Figur, Kaedehara Kazuha, ist ebenfalls bereit, mehr über sich preiszugeben, denn das erste Kapitel seines Legendenauftrag wird bald beginnen. Außerdem wird sein Freund Shikanoin Heizou, ein junger genialer Verbrechensaufklärer für die Tenryou-Verwaltung, in Version 2.8 seine Premiere feiern. Die Spieler sind daher herzlich eingeladen, Heizou in seinem Einladungsereignis einen Tag lang als Detektiv zu begleiten. Im Kampf ist Shikanoin Heizou bemerkenswert, weil er der erste Nahkampf-Katalysatorbenutzer im Spiel ist. Er kann mit kräftigen Schlägen und Tritten Anemo-Flächenschaden verursachen und Feinden, die unter dem Einfluss von Hydro-, Pyro-, Kryo-oder Elektro-Kraft stehen, sogar zusätzlichen Elementarschaden zufügen. Heizou wird in den Aktionsgebeten von Kaedehara Kazuha und Klee in der frühen Phase von Version 2.8 und Yoimiyas Aktionsgebet wird in der späteren Phase der Aktualisierung verfügbar sein.

Los geht es am 13. Juli 2022.