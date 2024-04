Ghost of Tsushima 2: Reveal steht angeblich kurz bevor

Es gilt mittlerweile als offenes Geheimnis, dass Sucker Punch schon länger an einem Nachfolger des gefeierten Samurai-Adventures Ghost of Tsushima arbeitet. Neuen Gerüchten zufolge steht die offizielle Ankündigung des Titels kruz bevor. Schon bei der nächsten State of Play, die im Mai stattfinden soll, könnte es so weit sein.

Ghost of Tsushima 2 soll bald angekündigt werden

Die Informationen stammen vom Twitter-User Silknight, der in den vergangenen Monaten immer wieder mit Leaks auf sich aufmerksam gemacht hat. Nicht alle Ankündigungen haben sich auch bewahrheitet, aber insgesamt lässt sich festhalten, dass er als gut informiert angesehen werden kann.

2. Sucker Punch's new game was supposed to be announced last year, but something changed. Its announcement should happen in the coming months. — Silknigth (@Silknigth) April 3, 2024

In einem Tweet behauptet er, dass das neue Spiel von Sucker Punch eigentlich schon letztes Jahr angekündigt werden sollte, aber offenbar etwas dazwischen gekommen ist. Der US-amerikanische Entwickler gilt als ein Studio, das immer nur an einem Spiel arbeitet und erst danach mit dem nächsten Titel weitermacht. Angenommen, der Nachfolger zu Ghost of Tsushima ist tatsächlich in Arbeit, kann es sich also nur um dieses Spiel handeln.

Eine Ankündigung wäre aber auch abseits davon keine allzu große Überraschung. Der erste Teil ist ein absoluter Erfolg und wurde vor einigen Wochen sogar für den PC veröffentlicht. Der ursprüngliche Release auf der PS4 liegt im Sommer aber auch schon wieder vier Jahre zurück. Ausreichend Zeit also, um einen Nachfolger zumindest größtenteils zu entwickeln.

Erst vor wenigen Tagen sind zudem Gerüchte aufgetaucht, die besagen, dass Sony ein Event oder eine State of Play im Mai geplant hat. Neben dem Remake von Silent Hill 2 könnte dort durchaus auch Ghost of Tsushima 2 vertreten sein. Ein Release noch in diesem Jahr scheint dennoch eher unwahrscheinlich. Selbst, wenn der Samurai-Titel demnächst angekündigt werden sollte, gehen wir von einer Veröffentlichung frühestens im Sommer 2025 aus. Ob sich der Nachfolger erneut um Jin Sakai dreht oder ob ein ganz neuer Schauplatz mit neuen Charakteren eingeführt wird, ist darüber hinaus völlig unklar.