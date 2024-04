Rise of the Ronin erhält ersten Post-Launch-Updates 1.02 / 1.03

Mit diesen werden kleinere Fehler behoben, die für einige Spieler nicht ganz unwesentlich sind, darunter die Rückkehr aus dem Multiplayer nach Edo, was schlichtweg nicht möglich war. Ein weiteres Problem, das behoben wird, ist ein unbrauchbares Gewehr in bestimmten Situationen, sowie bereits geöffnete Truhen, bevor diese entdeckt wurden.

Team Ninja hat den ersten Patch seit dem Release von Rise of the Ronin, der als kombiniertes Update in der Version 1.02 und 1.03 verfügbar ist.

