Splinter Cell Remake: Neuigkeiten beim Ubisoft Forward Event?

Das Ubisoft Forward 2024 Event findet am 10. Juni live in Los Angele statt.

Wenn nicht das Ubisoft Forward Event , was wäre sonst der geeignetste Ort, um das Remake vorzustellen? Zumal Ubisoft bereits bestätigt hat, dass man mehrere große Spiele in der Pipeline hat, die man früher oder später vorstellen wird.

Maaaybe some news on Splinter Cell Remake. Ubisoft Toronto changed their Facebook header and profile picture just yesterday. https://t.co/6KUXYmGjjs pic.twitter.com/bSwYCjbtkF

What do you think?