Ninja Theory: Spieler wollen konzentriertere und kürzere Erfahrungen

Ninja Theory veröffentlicht in wenigen Wochen Hellblade 2 und stellt sich damit gegen einen Trend, wonach Spiele immer aufgeblähter und umfangreicher sein „müssen“. Das ist nicht das, was alle Spieler wollen.

Bei fast jeden größeren Publisher ist es zur Angewohnheit geworden, dass ein Spiel 30+ Stunden bieten muss, um eine Story zu erzählen. Gleichzeitig beklagen diese die hohen Entwicklungskosten und langen Produktionszyklen. Hier sollte jedoch nicht der größtmögliche Umfang der wichtigste Anspruch sein, sondern die „richtige Größe und Form“ der Erfahrung, um die Story zu erzählen, die man als Entwickler erzählen möchte.

Die Story muss zur Spiellänge passen

Diese Auffassung vertritt Ninja Theory Studio Head Dom Matthews im Interview mit IGN, der persönlich ein Fan von kürzeren Spielerfahrungen ist. Die Story muss immer zur Spiellänge passen, alles darüber hinaus ist meist irrelevant und reißt den Spieler letztendlich aus einer spannenden Erfahrung heraus.

„Es gibt eine Geschichte, die wir hier erzählen wollen, mit einem Anfang, einer Mitte und einem Ende, und welche Form und Größe der Erfahrung ist die richtige, um diese Geschichte zu erzählen? Das ist sozusagen der Ausgangspunkt.“

Matthews beschreibt dies so, dass es durchaus viele Spieler gibt, die sich an einem Freitagabend hinsetzen, ihre Kopfhörer nehmen und an einem Stück in ihre Spielerfahrung eintauchen wollen. Das ist bei Spielen mit 50+ Stunden überhaupt nicht möglich, die oftmals mit sinnlosen Dingen gestreckt werden. Vielmehr geht es darum, dass jeder Schritt in einem Spiel von Bedeutung sein sollte und eine konzentrierte Erfahrung darstellt. Die gleiche Thematik hatten wir in einem früheren Artikel ‚Story-Spiele sollten wieder fokussierter werden‚ aufgegriffen.

Ninja Theory kann hier allerdings nur von den eigenen Fans sprechen, da es umgekehrt genauso viele Spieler gibt, die längere Spielerfahrungen genießen. In einer Umfrage zu diesem Thema sprechen sich dennoch über 60 % dafür aus, dass ein Story-Game eine Spielzeit von maximal 30 Stunden haben sollte, womit der Hellblade-Entwickler also nicht verkehrt mit seinen Ansichten liegt.

Ob Hellblade 2 zu einem späteren Zeitpunkt für PS5 erscheint, ist derzeit unklar. Durch die First-Party-Initiative von Microsoft sind die Chancen zuletzt jedoch deutlich gestiegen.

Was ist für euch eine optimale Spiellänge bei einem Story-Game?