Ghost of Tsushima Director’s Cut – Aktionen aus dem Hauptspiel werden berücksichtigt

Obwohl die Story um Iki Island im Ghost of Tsushima Director’s Cut komplett eigenständig ist, werden die Aktionen aus dem Hauptspiel hierfür berücksichtigt.

Das verrät Creative Director Nate Fox in einem Interview mit dem japanischen Magazin GameSpark. Dort kam unter anderem die Frage auf, ob sich auch das Hauptspiel durch den DLC verändern würde oder ähnliches.

Dazu sagte Fox:

„Iki no Tan lässt sich übertragen, wenn man den zweiten Akt des Hauptteils von Ghost of Tsushima gespielt hat, und kann auch nach dem Löschen des Hauptteils übertragen werden. Iki no Tan ist eine eigenständige Geschichte, das Spiel zeichnet aber auch auf, wo und wen man in der Hauptgeschichte getroffen hat, was sich zudem auf den Fortgang der Geschichte in Iki no Tan auswirkt.“

