Ghost of Tsushima Director’s Cut – Support endet mit Patch 2.18

Für den Ghost of Tsushima Director’s Cut ist aktuell der Patch 2.18 erschienen. Damit endet auch der aktive Support durch Sucker Punch.

Das Update 2.18 nimmt noch einmal kleinere Änderungen am Multiplayer und den Waffen vor, die man in einem offiziellen Changelog festgehalten hat. Ebenso werden noch einmal einige Dialoge und Zwischensequenzen im Story-Mode optimiert.

Was die Zukunft des Ghost of Tsushima Director’s Cut betrifft, wird man weiterhin Feedback sammeln und kritische Fehler beheben, für den Moment seien jedoch keine weiteren Updates oder Patches in Planung. In einem Statement schreibt Sucker Punch:

„Obwohl wir derzeit nicht aktiv an zusätzlichen Patches arbeiten, werden wir weiterhin das Feedback zum von der Community betriebenen Gotlegends-Subreddit und die an @SuckerPunchProd auf Twitter gesendeten Nachrichten auf auftretende Fehler oder Probleme mit hoher Priorität überwachen. Wir möchten der gesamten Community ein riesiges DANKESCHÖN für die unglaubliche Menge an Unterstützung und Feedback aussprechen, die wir seit dem Launch erhalten haben. Als Legends im Oktober 2020 startete, hatten wir nie damit gerechnet, eine so aktive Community länger als eineinhalb Jahre später zu haben, und wir könnten allen, die uns auf dieser Reise begleitet haben, nicht dankbarer sein!“ Sucker Punch

Patch 2.18 Notes

Legends

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem die Gesundheit eines Teamkollegen vorübergehend unter null sinken konnte, was im benutzerdefinierten Modus und in Schlachtzugsprüfungen als „Tod“ gewertet wurde, wodurch gelegentlich verhindert wurde, dass die Verstecktes Herz-Kosmetik freigeschaltet wurde

Legends-Standalone-Builds wurde eine PS4-Speicher-Import-Schaltfläche hinzugefügt (PS4-Konsolenspeicher übertragen). Achtet darauf, in der Eingabeaufforderung zum Importieren von Legends auf „Ja“ zu klicken

„Geteilte Wunden“ bricht Assassin nicht mehr aus der Fertigkeit „Verschwinden“.

Ein neues Fill-Party-Ziel wurde hinzugefügt: Benutzerdefinierter Modus – Perfekter Abschluss. Auf diese Weise können Spieler, die sich die Verstecktes Herz-Kosmetik verdienen möchten, getrennt nach Übereinstimmungen suchen, und diejenigen, die nach einem anderen Erlebnis im benutzerdefinierten Modus suchen

Item Anpassungen

Alle legendären Katanas erhalten standardmäßig Stance-Master Perks, einschließlich der über Vergünstigungen freigeschalteten Stance. Wenn man bereits einen Stance Master-Vorteil freigeschaltet hat, lässt sich dieser kostenlos auf einen neuen Vorteil umstellen

Legendäre Amuletts können jetzt Vergünstigungen und Eigenschaften freisetzen, die zuvor auf klassenexklusive Amuletts beschränkt waren, wenn das Legendäre Amulett an die angegebene Klasse gebunden ist.

Erheblich verringerte Auflösungsgewinne von Schwarzpulverbomben

Das Überspringen des Steinbogens erzeugt keine zusätzliche Entschlossenheit mehr durch die Abprallpfeile

Munitionsvorteil zu Caltrops und Dämonensamen hinzugefügt

Die Droprate von Schwarzpulverbomben, Blitzbomben, Feuerpfeilen und Stichpfeilen, die vom Munitions-Perk fallen gelassen wurden, wurde verringert

Der Maximalwert der Nahkampf-Resolve-Gain-Eigenschaft wurde auf 25 % erhöht.

Der maximale Wert der Feuerschaden-Eigenschaft wurde auf 20 % erhöht.

Der maximale Wert der Attentat von oben-Schadenseigenschaft wurde auf 50 % erhöht.

Die Samurai-Fertigkeit Tiefe Schläge wurde auf +25 % Nahkampfschaden erhöht

Fehler behoben, bei dem Schwarzpulverbomben für einige Meisterschaftsherausforderungen nicht zählten

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem Silber- und Gold-Überlebensmissionen falsche Missionsmodifikatoren anzeigten

Es wurde ein Fehler in Survival behoben, bei dem ein Geist in der kurzen Zeit nach der letzten Welle starb, aber bevor die Anzeigetafel einige fehlende Belohnungen verursachte

Es wurde ein sehr seltener Fehler behoben, bei dem das Legenden-Tutorial nicht abgeschlossen werden konnte

Singleplayer