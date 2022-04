Gran Turismo 7 – Patch 1.12 & neue Daily Races verfügbar

Was die World Circuits betrifft, wurde ein Problem behoben, bei dem die Hintergrundmusik an den Start- und Ziellinien eines Rennens nicht abgespielt wurde.

Das neue Update fällt diesmal recht übersichtlich aus und behebt kleinere Fehler an verschiedenen Fahrzeugen, sowie den World Circuits. Außerdem wurde ein Problem mit der Funktion „Einladung“ behoben, bei dem die Einladungen versehentlich früher als beabsichtigt ausgelöst wurden. Ferner wurden mit dem Update „Einladungen“ der unten aufgeführten Hersteller an alle Konten verteilt, die sich bis zum 24. April im Spiel anmelden:

