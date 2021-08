Ghost of Tsushima: Legends erscheint als Stand-Alone

Sony und Sucker Punch werden Ghost of Tsushima: Legends demnächst als Stand-Alone Release verfügbar machen. Gleichzeitig erscheint damit der Rivalen-Modus.

Der neue Rivalen-Modus wird ab dem 3. September in Ghost of Tsushima: Legends verfügbar sein, inklusive neuer Trophäen und kosmetischer Items. Darin treten zwei Zweierteams an, um Wellen von Gegnern zu besiegen. Jeder besiegte Gegner bringt euch Magatama, mit denen ihr dem anderen Team Schaden zufügen könnt.

Diese lassen sich zum Beispiel für Schatten einsetzen, um die Käufe eurer Gegner abzuwehren, ebenso für Flüche, Hwacha-Feuer und mehr. Mit genug Magatama werden zudem die Wellen des letzten Widerstands freigeschaltet, die besiegt werden müssen, bevor es das gegnerische Team tut.

„Es wäre noch untertrieben zu sagen, dass eure Unterstützung und Begeisterung unsere kühnsten Erwartungen übertroffen hat. Wir haben uns in den letzten zehn Monaten riesig über eure Reaktionen und die geteilten Beiträge aus dem Fotomodus gefreut und den Teams bis spät in die Nacht bei Streams zu ihrem Raubzug-Fortschritt zugesehen. Vielen Dank an alle, die das Spiel schon gespielt haben!“ PlayStation Blog

Das Ausrüstungsmeisterungssystem

Beim Ausrüstungsmeisterungssystem handelt es sich um eine neue Erweiterung der Fortschrittssysteme und -belohnungen für Legends. Spieler mit Ausrüstung auf Level 110 können diese an eine Klasse binden und Meisterungsherausforderungen aktivieren. Dadurch kann der Ki-Level eines Ausrüstungsgegenstands auf 120 aufgewertet werden und ein zweiter Vorteilsplatz wird freigeschaltet. Zudem lassen sich damit für jede Klasse eine neue Fähigkeit und neue Techniken freischalten.

Mit dem Release des Ghost of Tsushima: Director’s Cut erscheint außerdem ein Update mit neuen Features für Legends, darunter auch Community-Feedback, Balance-Updates, sowie wöchentliche Albtraum-Überleben-Herausforderungsvarianten und neue Items.

Ghost of Tsushima: Legends erscheint am 03. September für 19.99 EUR als Stand-Alone Release. Weitere Details dazu hat der offizielle PlayStation Blog für euch.