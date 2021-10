Ghost Recon: Frontline auf Uplay geleakt, kein Open-World mehr?

Ubisoft könnte in Kürze Ghost Recon: Frontline ankündigen, das der Publisher in seiner Ubisoft Connect App geleakt hat.

Dort ist jedenfalls schon ein Vorschaubild (via Reddit) unter Highlights zu sehen, was auf eine baldige Ankündigung hoffen lässt. Erste Details zum Spiel machen ebenfalls die Runde, die eine Abkehr vom Open-World-Genre andeuten. Ein KoOp-Modus wird ebenfalls spekuliert.

Sollten diese Details zutreffen, wird Ghost Recon: Frontline wieder ein eher linearer Shooter aus der First-Person-View, wie zuletzt Ghost Recon: Future Soldier. Das wäre jedenfalls mal wieder etwas erfrischend „Neues“ im Ubisoft Universum, nachdem man zuletzt sämtliche Marken in das Open-World-Genre verfrachtet hat, ob nun passend oder nicht.

Ankündigung wohl heute Abend

Dass die Ankündigung eines neuen Ghost Recon-Spiels unmittelbar bevorsteht, wird schon seit einigen Tagen spekuliert. Der Leak in der Ubisoft Connect App untermauert das Ganze allerdings erheblich, weshalb man seine Augen nun besonders offen halten sollte.

Was die Grafik, die auf einen Beta Test verweist, sonst so verrät, ist, dass mit Ghost Recon: Frontline wohl wieder ein authentisches Gegenwarts-Settings anstrebt. Neben einem Geländewagen und Hubschrauber ist darauf auch eine Drohne zu sehen, also alles, was in die heutige Zeit passt. Das Setting selbst ist schwierig abzuschätzen, das offenbar wieder in Bergregionen angesiedelt ist.

Die mögliche Enthüllung von Ghost Recon: Frontline könnte heute Abend ab 19 Uhr beim Livestream zum 20. Jubiläum der Serie stattfinden. Für diesen ist jedenfalls ein „besondere Überraschung“ und direkte Hinweis auf ein neues Projekt geplant, wie es in der Beschreibung dazu heißt:

„Macht euch bereit, die Menschen hinter dem Franchise zu treffen, Anekdoten zu hören, Geschenke und eine besondere Überraschung zu bekommen … mit der weltweiten Enthüllung eines brandneuen Ghost Recon-Projekts.“

Sobald offizielle Infos zu Ghost Recon: Frontline vorliegen, erfahrt ihr diese umgehend hier bei uns. Den Stream haben wir indes hier schon eingebunden.