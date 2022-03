Ghostbusters: Spirits Unleashed mit Inspirationen aus allen Filmen

Auch wenn das jüngst angekündigte Ghostbusters: Spirits Unleashed eine eigene Interpretation des Kult-Franchises ist, das zudem als Multiplayer konzipiert wird, werden Ghostbusters-Fans nichts darin vermissen.

Das verspricht Entwickler Illfonic in einem Interview, wonach man versuchen wird, soviel von den Filmen, Comics & Co. mit einzubeziehen. Gleichzeitig hat man von Sony Pictures alle möglichen Freiheiten bekommen, um seinen eigenen Traum eines Ghostbusters-Spiel wahr werden zu lassen.

Chief of Creative Jared Gerritzen erklärt in diesem Punkt, dass man mit Ghostbusters: Spirits Unleashed die Möglichkeit bekommt, seine eigene Technologie oder seine eigenen Geister zu erschaffen, die man vielleicht noch nie gesehen hat. Das soll aber nicht bedeuten, dass man teils abwegige Dinge wie das Transformers-Crossover aus dem Jahr 2019 auch unbedingt übernehmen wird. Es geht um Inspirationen, die man aus „allen Blickwinkeln“ einbeziehen möchte.

Auch auf das Konzept des asymmetrischen Multiplayer-Ansatz ist man noch einmal eingegangen, den einige Spieler vielleicht abschreckt oder die lieber gerne für sich alleine oder ein Story-Spiel haben möchten.

In diesem Punkt versucht man ebenfalls gegenzuhalten und versichert, dass absolut jeder seinen Spaß mit Ghostbusters: Spirits Unleashed haben kann. Ziel ist es, die ganze Community mit an Bord zu holen und nicht nur Fans von Multiplayer-Spielen.

„Wir möchten sicherstellen, dass diese Ghostbusters-Fangemeinde so repräsentativ wie möglich ist, in gewisser Weise. […] Das ist wirklich das, was wir sicherstellen wollen, dass sie (die Spieler) das Gefühl haben – ich werde mit diesem Spiel ein Ghostbusters sein.“