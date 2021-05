Ghostrunner 2 für PS5 & XSX angekündigt

505 Games und One More Level haben es ziemlich eilig mit ihrer Ghostrunner-IP, zu der man schon jetzt den zweiten Teil für PlayStation 5 und Xbox Series bestätigt hat. Indes feiert man mit dem Original einen kleinen Meilenstein.

So hat 505 Games weitere 5 Millionen Dollar in Ghostrunner investiert, mit denen ein weiteres Spiel produziert werden soll. Nähere Details zu diesem gibt es aber noch keine. In einer Erklärung heißt es lediglich:

„Wir freuen uns besonders über die zukünftige Veröffentlichung von Ghostrunner 2. Zusammen mit One More Level haben wir ein aufregendes und ansprechendes Videospiel entwickelt“, sagte Raffaele Galante, Co-CEO von Digital Bros. „Diese neue Zusammenarbeit vertieft die Präsenz von 505 Games auf dem polnischen Videospielmarkt, eine Realität, die mittlerweile zu den ersten in Europa für die Entwicklung von Videospielen, neuen Projekten und Talenten gehört. Wir werden dem polnischen Markt weiterhin große Aufmerksamkeit widmen, um unser Produktportfolio mit Videospielen, die den Geschmack der gesamten Gaming-Community befriedigen können, ständig zu verbessern und zu erweitern.“

Dass man sich so schnell für eine Fortsetzung entscheidet, führt man auf den Erfolg von Ghostrunner zurück, das sich immerhin schon 600.000 Mal verkauft hat.

Der Ghostrunner stammt aus den finsteren Tiefen des Dharma-Turms und muss in eine Welt aufsteigen, die bereits ihrem Ende begegnet ist. Vorbei an autoritären Legionen, die ihn tot sehen möchten, kämpft er sich bis zu einem Herrscher, der ihn bereits einmal zuvor bezwungen hat. Meistere Geschwindigkeit, Agilität und aggressive Reflexe, die nur cybernetische Erweiterungen bieten können. Renne an Wänden, sause durch die Luft, ziehe dich an Fassaden hoch und bezwinge die Zeit um eine brutale Welt zu überleben, die jeden einzelnen Treffer mit dem Tod bestraft.

Ghostrunner ist aktuell für PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC erhältlich.