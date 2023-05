Ghostrunner 2 mit ersten Details und Gameplay vorgestellt

Ghostrunner 2 bietet Spielern auch neue Kräfte und Fähigkeiten, eine tiefgründige Geschichte, eine komplexe Welt und neue Gegner. Anknüpfend an die Herausforderungen des Vorgängers müssen sich angehende Cyber-Ninjas auch in Ghostrunner 2 jeden Kill verdienen.

Bereits 2021 wurde die Entwicklung von Ghostrunner 2 für PS5 und Xbox Series X|S bestätigt . Auf dem PlayStation Showcase gab es nun die ersten Details zu dem Cyberpunk-Actiontitel von Publisher 505 Games und Entwickler One More Level.

What do you think?