Ghostwire Tokyo ab sofort erhältlich, inkl. Launch Trailer

Bethesda und Tango Gameworks weisen noch einmal auf die Veröffentlichung von Ghostwire Tokyo am heutigen Freitag hin, die hierzu den deutschen Launch Trailer zeigen.

Ghostwire Tokyo entführt die Spieler in ein modernes Tokio und in die Fänge von tödlichen übernatürlichen Kräften, den sogenannten Besuchern. Umhüllt von einem giftigen Nebel, der dazu geführt hat, dass die Einwohner Tokios einfach verschwunden sind, muss sich der Protagonist Akito mit dem geisterhaften Ermittler KK zusammentun, die mystischen Künste des Ätherischen Webens meistern und den diabolischen Hannya besiegen, der hinter all dem steckt.

Diese übernatürlichen Wesen durchstreifen die Welt von Ghostwire und erschaffen damit eine außergewöhnliche Atmosphäre, die zugleich ein Liebesbrief an Tokio darstellt, mit all seinen Kuriositäten und Geheimnissen.

Dazu gehören zahlreiche Fabelwesen aus den japanischen Legenden, Mythen und Märchen. Viele der ungewöhnlichen Kreaturen, denen man im Spiel begegnet, entstammen diese und verleihen dem Action-Adventure ein authentisches Tokio-Flair, einschließlich ikonischer Wahrzeichen, dem alltäglichen Leben und parallelen Welten.

Mithilfe der PS5 kann man sich zudem auf ein technisches Spektakel freuen, einschließlich ein regennasses Tokio mit der Next-gen-Raytracing- und 3D AudioTech-Technologie. Damit spürt man unmittelbar die Macht seiner übernatürlichen Fähigkeiten mit einmaligem haptischen Feedback und adaptiven Triggern bei jeder einzelnen Kampffähigkeit und jeder Charakteraktion im Spiel.

Parallel dazu ist auch die Prequel-Story Ghostwire: Tokyo – Präludium erschienen. In dieser spannenden Visual Novel begleitet man den mysteriösen KK und sein Team übernatürlicher Ermittler bei den Untersuchungen zu einem ungewöhnlichen Verschwinden. Doch auf ihrer Reise machen sie eine noch düsterere Entdeckung. Dabei können Spieler auf verschiedene Weise mit KKs Teammitgliedern interagieren und ihre Geschichten zusammenzusetzen.

Eindrücke zu Ghostwire Tokyo gibt es auch noch einmal in unserem aktuellen Review zum Spiel.