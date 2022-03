Wer schon jetzt in die Welt von Ghostwire: Tokyo eintauchen möchte, kann sich dazu ab sofort die kostenlose Novell Präludium auf PS5 und PS4 herunbterladen.

Erlebt mit Präludium die mysteriösen Ereignisse, mit denen alles in Ghostwire: Tokyo begann. In dieser Novell begleitet man den mysteriösen KK und seine Gruppe übernatürlicher Ermittler bei den Untersuchungen zu einem ungewöhnlichen Verschwinden, nur um eine noch düstere Entdeckung zu machen.

Mit dieser Visual Novell baut man die Beziehungen zu seinen Teamkollegen auf und setzt deren Geschichten zusammen, bevor man sich an Ghostwire: Tokyo wagt, das später in diesem März erscheint.

„Indem Menschen die Ereignisse, die vor den Ereignissen in [Ghostwire: Tokyo] stattfanden, durch ein anderes Genre erleben und genießen, das von einem anderen Team erstellt wurde, könnte dies dazu beitragen, die Interpretationen der Menschen von der Welt und dem Universum, die wir geschaffen haben, zu öffnen und zu erweitern.“ sagt Game Director Kenji Kimura.

„In Visual Novels herrscht eine andere, etwas entspanntere Atmosphäre“, ergänzt Drehbuchautor Takahiro Kaji. „KK ist ein Veteran, der sich an die Situation gewöhnt hat und in seinem Fachgebiet arbeitet, und es gibt eine gute Teamarbeit mit Rinkos Gruppe. Indem er KK durch [Ghostwire: Tokyo – Prelude] ein wenig besser versteht, kann der Spieler mehr Perspektive gewinnen und eine andere Seite von KKs Dialog in [Ghostwire: Tokyo] sehen.“