Logitech stellt das ASTRO A10 Gen 2 Headset für PlayStation vor

Logitech G erweitert seine Headset-Serie für PlayStation und Xbox mit dem ASTRO A10 Gen 2, das auf den erstklassigen Eigenschaften des Vorgängers aufbaut und diese erweitert. Das neueste Headset von Logitech G wurde dazu speziell darauf ausgerichtet, das Spielerlebnis zu verbessern.

Damit setzt man auf einen ausgewogenen High-Fidelity-Sound, der auf speziell abgestimmten 32-mm-Treibern von ASTRO Audio basiert, um so ein immersives Hörerlebnis zu bieten. Das integrierte Bügelmikrofon kann dazu jederzeit stumm geschaltet und für kristallklare Kommunikation mit nur einem Handgriff nach unten geklappt werden.

Mit einem Gewicht von gerade einmal 246 Gramm ist das A10 Gen 2 zudem besonders leicht und so bequem, dass es „den ganzen Tag lang“ getragen werden kann. Ziel damit ist es, die breite Masse zu erreichen, indem man insbesondere auch kleine Köpfe berücksichtigt. Der gepolsterte Kopfbügel und die Ohrpolster aus Memory-Schaumstoff sorgen in Verbindung mit der leichten Bauweise somit für dauerhaften Komfort.

„Bei der Entwicklung des neuen A10 haben wir uns darauf konzentriert, die Bedürfnisse und Wünsche unserer Nutzer bestmöglich zu erfüllen und eben nicht nur ein Produkt der nächsten Generation zu entwickeln. Wir haben sowohl die Leistung als auch die Funktionen verbessert und gleichzeitig in Sachen Gewicht, Tragekomfort und Flexibilität den nächsten Schritt gemacht. So eignet sich das kabelgebundene Headset nicht nur für die unterschiedlichsten Gaming-Szenarien – es spiegelt in fünf verschiedenen Farben auch automatisch die Persönlichkeit ihrer jeweiligen Besitzer wider und das auf nachhaltige Art und Weise“, sagt Peter Kingsley, CMO bei Logitech G.