Back 4 Blood: Tunnels of Terror Expansion Pack angekündigt

Turtle Rock hat heute das erste Expansion Pack für Back 4 Blood angekündigt, welches man im April veröffentlichen wird. Damit werden unter anderem zwei neue Cleaner eingeführt.

Tunnels of Terror, so der Name der Erweiterung, bringt damit umfassende Inhalte in den KoOp-Shooter, darunter drei neue Ridden (Ripper, Shredder, Urchin, acht exklusive Skins, die beiden Cleaner Sharice und Heng, neue Waffen und Tools, sowie die neue PvE-Aktivität Ridden Hives.

Die Erweiterung erscheint am 12. April 2022. Eine Vorschau auf die neuen Inhalte liefert euch die folgende Grafik:

Die Erweiterung markiert zugleich den Start des kostenpflichtigen Support, entweder über den Season Pass oder individuell. So werden zukünftige Charaktere in Back 4 Blood nicht mehr gratis erscheinen. Dafür möchte man gleichwertige Inhalte zum Ausgleich anbieten, so dass man auch weiterhin Spaß mit Back 4 Blood haben wird, auch wenn man nicht zusätzlich in das Spiel investiert.

Dazu gehört unter anderem der Season Support, der bereits für die Season One durchgeplant ist. Wie es danach weiter geht, ist derzeit noch offen.

Back 4 Blood kombiniert eine dynamische Koop-Kampagne mit spannendem Gameplay und nahezu unendlicher Wiederspielbarkeit, die mit bis zu vier Spielern online gespielt werden kann. Mit dem PvP-Swarm-Modus (Player vs. Player) bietet das Spiel außerdem einen einzigartigen Ansatz für eine kompetitive, teambasierte Strategie.