Toylogic und Skybound Games haben mit Glitch-Jäger: Magnetisches Chaos einen spaßigen KoOp-Shooter vorgestellt, der unter anderem durch seinen witzigen Art-Look auffällt. Sowohl Hardcore Gamer als auch die gesamte Familie kommen hier voll auf ihre Kosten.

Um die Welt vor schändlichen Computerviren zu schützen, müssen die Spieler ihre Kräfte bündeln, denn in der fernen Zukunft wird das von KI bewohnte Internet von mysteriösen Viren attackiert und es liegt an einer Gruppe von Glitch-Jägern zu verhindern, dass jede KI der virtuellen Welt infiziert wird.

Zusammenarbeit ist dabei unabdingbar, wenn die Spieler die sechs bunten Welten voller Missionen und Level von dieser tödlichen Bedrohung befreien möchten. Dazu durchschreitet man unter anderem eine gewaltige Metropole und einen tobenden Vulkan. Von Tube City bis hin zum Social Forest, in Glitch-Jäger: Magnetisches Chaos werden alle Facetten des Internet durch die verspielte und farbenfrohe Ästhetik zum Leben erweckt.

„Die grundliegende Idee hinter Toylogic war es, erinnerungswürdige Spielerfahrungen zu schaffen, die die Grenzen des Möglichen innerhalb des Mediums neu definieren“, so Yoichi Take, Präsident von Toylogic Inc. „Unser Team weiß, was ein herausragendes Coop-Spiel bieten muss, um aus der Masse herauszustechenund Glitch-Jäger: Magnetisches Chaos ist das Ergebnis ihrer harten Arbeit. Wir sind begeistert von dem, was wir erreicht haben und können es kaum erwarten, dass die Spieler sich dem Kampf gegen die bösen Viren anschließen können.“

Zudem bietet Glitch-Jäger eine Fülle an Power-Ups und freischaltbaren Waffen, mit denen sich die Spieler Unmengen an Gegnern in den Weg stellen können. Um die Welt zu retten, stehen dabei unter anderem magnetische Fähigkeiten zum anziehen und abstoßen sowie verrückte Waffen wie die Freeze Gun zur Verfügung. Spieler bestimmen selbst, was die nützlichsten Power-Ups für ihr Squad sind und haben sogar die Möglichkeit ihre Vehikel zu einem riesigen Roboter zu kombinieren.

Das Ganze lässt sich im lokalen Split-Screen, online Squad-up mit Spielern aus aller Welt oder im Team mit Bots bestreiten. Spieler haben damit endlose Möglichkeiten ihr ultimatives, Viren-zerschmetterndes Team zusammenzustellen.