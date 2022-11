God of War Ragnarök – Entwickler hatten kein Vertrauen in das Spiel

Heute ist offiziell God of War Ragnarök erschienen, das zumindest unter den Kritikern gut ankam, wenn auch nicht bei jedem mit voller Überzeugung. Mit diesem Gefühl sind sie nicht ganz alleine, denn auch die Entwickler bei Sony Santa Monica hatten noch bis vor kurzem kein Vertrauen in das Spiel.

Das äußerte Game Director Eric Williams gegenüber der britischen GQ, wonach vor drei Monaten im Team der Eindruck kursierte, dass God of War Ragnarök „kein gutes Spiel“ wird.

Hierzu sagte Willams:

Ich komme gerade aus einem Raum mit diesen Leuten. Ich konnte ihnen nur sagen: „Danke.“ Noch vor drei Monaten sind sie ausgeflippt: „Heilige Scheiße, das Spiel ist nicht gut. Was werden wir machen?“ Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sie sich heute fühlen. Ich wünschte, ich hätte eine Zeitmaschine, um zurückzugehen und mich so zu fühlen.“

Dieses Gefühl dürfte spätestens mit den Reviews zu God of War Ragnarök sicher verflogen sein, die zum überwiegenden Teil sehr gut ausfielen. Zwar gab es einen deutlichen Ausreißer im unteren Mittelbereich, dieser wurde aber auch sehr gut dargelegt.

Derzeit steht God of War Ragnarök mit seinem Metascore bei 94 unter über 100 Industrie-Reviews, während die User-Meinungen in Kürze folgen.

Dass man zu Recht von dem Titel auch irgendwo enttäuscht sein darf, haben wir in einem kürzlichen Artikel erläutert. Recht widerwillig gab Sony nämlich zu, dass God of War Ragnarök primär für die PS4 entwickelt wurde, was für PS5-User ein Schlag ins Gesicht sein dürfte oder sogar sein sollte. Immerhin wurde das Spiel ursprünglich nur für PS5 angekündigt. Dass man nun nicht das Beste aus der Hardware herausgeholt hat, was vielleicht möglich gewesen wäre, hätte ehrlicherweise einige Abzugspunkte verdient.

Abschließend gibt es noch was zum Schmunzeln, denn in New York kreist derzeit im Subway eine U-Bahn, welche die Spieler in die neun Reiche einlädt.

A rift to the nine realms has opened in New York City. #GodOfWarRagnarok pic.twitter.com/S1defOoyFV — PlayStation (@PlayStation) November 8, 2022