God of War Ragnarök im Test – Wenig überraschend eines der besten Spiele

In diesen Minuten gehen die internationalen Reviews zu God of War Ragnarök online, bei denen sich die meisten Tester, wenig überraschend, an die höchsten Scores klammern.

Hier hagelt es eine Top-Wertung nach der anderen, während es nur wenige wagen, zu niedrig zu werten. Verdient ohne tatsächlich der Blockbuster, auf den alle gewartet haben? Insbesondere vor dem Hintergrund, dass als reiner PS5-Titel hier und da mehr drin gewesen wäre, wären mehr Kontroversen zu erwarten oder wünschenswert gewesen.

God of War Ragnarök Metascore

Das sagen die Tester zu God of War Raganrök

Was man auffällig oft liest, ist, dass es eine Fortsetzung ist, die man genauso so erwartet hat. Das kann man positiv oder negativ sehen. Insgeheim scheint man sich so langsam aber etwas ganz Frisches zu wünschen, das die PS5 Hardware auch mal ordentlich fordert und vor allem keine Fortsetzung, Remake, Remaster oder sonstiges ist.

Bei Het Nieuwsblad heißt es zum Beispiel.

Comicbook ergänzt:

„Obwohl ich ein paar Probleme mit God of War Ragnarok habe, fällt es mir schwer zu sagen, dass das Spiel alles andere als exzellent ist. Selbst mit hohen Erwartungen war Ragnarok ein Spiel, das ich von seiner bombastischen Eröffnung bis zu seinem charaktergetriebenen Ende sehr genossen habe. Einige Probleme, die mir beim vorherigen God of War-Eintrag mit Ragnarok deutlicher geworden waren, aber ansonsten ist dies ein Spiel, mit dem die Fans meiner Meinung nach ohne Zweifel zufrieden sein werden.“ Score: 9/10

Schließlich heißt es unter den Top Scores:

„God of War Ragnarok ist ein herausragendes Spiel, das als Leuchtfeuer dafür stehen wird, was großartiges Geschichtenerzählen sein sollte. Mit einem verbesserten Kampfsystem, beeindruckenden neuen Feinden, immersiven Umgebungen und beispiellosem Storytelling bietet God of War Ragnarok eines der bisher tiefsten und reichhaltigsten Spielerlebnisse.“ Score: 100

Der Metascore von God of War Ragnarök liegt bei über 100 Reviews derzeit bei 94, was also für eine Empfehlung spricht, bei der man nicht viel falsch machen kann.

God of War Ragnarök erscheint offiziell am 09. November 2022.