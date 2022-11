Sonic Frontiers – Neue Videos & Gameplay-Szenen

Zusätzlich präsentiert SEGA ein Interview mit dem Sounddirektor des Spiels, Tomoya Ohtani, das Fans einen Einblick in die Kreation des Soundtracks für Sonic Frontiers bietet. In diesem Interview erzählt Ohtani-san von seiner Erfahrung mit früheren Sonic-Titeln, seiner Herangehensweise beim Komponieren der Musik für Sonic Frontiers, der Zusammenarbeit mit ONE OK ROCK, was sein Lieblingsstück des Soundtracks von Sonic Frontiers ist und vieles mehr.

What do you think?