Sony gewährt heute erstmals einen Blick auf Svartalfheim in God of War Ragnarök, ein neues Gebiet, das man in der Fortsetzung erkunden wird.

Svartalfheim, auch bekannt als Zwergenreich, ist eines der neun Reiche im Spiel, die sich diesmal alle erkunden lassen werden. Hierzu schrieb Sony einmal:

„God of War Ragnarök führt die Spieler in die zuvor unerreichbaren Schauplätze Vanaheim, Svartalfheim und Asgard – sowie in neue Gebiete von Orten aus dem letzten Spiel. Die Erkundung der Reiche führt einen überall hin, von grünen, jenseitigen Dschungeln bis hin zu komplizierten unterirdischen Bergbaunetzwerken.“

Zum aktuellen Gameplay-Video ergänzen Lead Level-Designer James Riding und Level-Designer Jon Hickenbottom:

God of War Ragnarök erscheint nach diversen Verschiebungen am 09. November 2022.