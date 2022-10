God of War Ragnarök – Infos zur Spielzeit, Story & Cutscenes

God of War Ragnarök erscheint am 09. November 2022.

Damit übertrifft God of War Ragnarök das Reboot von 2018 um rund 1/4 Spielzeit, das im Schnitt auf 30+ Stunden kam, davon rund 10 Stunden Story plus Nebenaufgaben.

Danach ist aber noch nicht Schluss. Absolviert man noch sämtliche Nebenquest, Sammelaufgaben usw., kommt das Action-RPG auf rund 40 Stunden Spielzeit, also 20 weitere Stunden, einschließlich einer weiteren Stunde an Zwischensequenzen.

Nur noch wenige Wochen bis zum Release von God of War Ragnarök, welches das Reboot von 2018 deutlich übertreffen soll. Wie viel in der Fortsetzung steckt, verraten heute erste Hinweise.

