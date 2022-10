God of War Ragnarök – Launch Trailer überbrückt die Zeit zum Release

Gut zwei Wochen vor dem Release von God of War Ragnarök zeigt Sony den finalen Launch-Trailer zum heiß erwarteten Action-RPG.

God of War Ragnarök folgt erneut Kratos und Atreus, die sich nicht nur einer nahenden Bedrohung von brutalen Gegnern stellen müssen, sondern auch die alles entscheidenden Frage über ihr eigenes Schicksal stellen müssen.

Das Spiel führt die Spieler in die zuvor unerreichbaren Schauplätze Vanaheim, Svartalfheim und Asgard – sowie in neue Gebiete von Orten aus dem letzten Spiel. Die Erkundung der Reiche führt einen überall hin, von grünen, jenseitigen Dschungeln bis hin zu komplizierten unterirdischen Bergbaunetzwerken.

God of War Ragnarök erscheint als Standard Edition und als Digital Deluxe Edition, die eine kostenpflichtige Upgrade-Option beinhalten. Wer God of War Ragnarök zunächst auf PlayStation 4 erwirbt und später auf die PS5-Version wechseln möchte, muss die üblichen 10 EUR dafür an Sony abdrücken.

Offizell erscheint das Spiel am 09. November. Warum God of War Ragnarök trotz der hohen Ambitionen auf der PS5 für Enttäuschung sorgen könnte, haben wir in unserem aktuellen Meinungsartikel erläutert.