God of War Ragnarök – Leaks starten mit Concept Art zu Odin

Es war zu erwarten, dass auch God of War Ragnarök nicht gänzlich von Leaks verschont bleibt, je näher der Release im November rückt.

Ein etwas größerer Leak scheint derzeit im Umlauf zu sein und wird von dem bekannten Insider Dusk Golem geteilt, der behauptet im Besitz von Story-Details, Gameplay und mehr zu sein, die ihm offenbar übersendet wurden.

Via Twitter schreibt der Insider, dass er selbst nicht sehr viel mit God of War oder dem Franchise anfangen kann, oder es überhaupt mal gespielt hat. Daher möchte er auch allen anderen den Spaß nicht daran verderben und hält den Leak aus diesem Grund zurück.

God of War Ragnarök Story wohl bekannt

Nach eigenen Aussagen kann er selbst nicht einmal so richtig einordnen, was er dort an Material vorzuliegen hat, es hat nach seiner Einschätzung aber viel mit der nordischen Mythologie zu tun und könne wohl auch die Story an sich nachvollziehen.

Um aber jetzt zu zeigen, dass er tatsächlich dieses Material besitzt, zeigt er zumindest ein Concept Art von Odin, das aus diesem Leak stammt. Auf Anfrage bei Reddit wurde der Leak wohl schon abgewiesen, weshalb der Insider eine offene Plattform dafür nutzt.

God of War Raganrök – Odin Concept Art

Es ist jetzt also nur noch eine Frage der Zeit, bis immer mehr Material zur God of War Raganrök durchsickern wird, sollte Sony dem nicht mit einem offiziellen Reveal oder Event zuvor kommen. Denkbar wäre, man etwas zur gamescom plant, auch wenn Sony selbst nicht vor Ort ist.

Offiziell erscheint God of War Ragnarök am 09. November 2022. Jüngsten Aussagen zufolge fürchten einige Entwickler dieses Datum bereits und ziehen ihre Projekte ab, um nicht mit God of War konkurrieren zu müssen.