God of War Ragnarök – PS5 Features, Auflösung & mehr bestätigt

Mit dem nahenden Vorbestellstart von God of War Ragnarök an diesem Freitag, sind vorab weitere Details zu den PS5 Features durchgesickert.

So haben erste Händler bereits die Pre-Order Seiten online gestellt, über die man später die Collector’s Editionen vorbestellen kann. Neben allgemeinen Infos zum Spiel geht man darin auch auf Features wie die angestrebte Auflösung etc. an.

Demnach kann man hier zwischen nativer 4K-Auflösung bei 30fps und dynamischer Auflösung bei 60fps wählen. Sicherlich wird man sich auch auf HDR-Features oder Raytracing-Effekte freuen können, mit entsprechenden Abstrichen, die meist in der Auflösung zu finden sind.

„Schwelgen sie in den wunderschönen Welten, durch die man reist, die durch präzise Art Direction und fesselnde Liebe zum Detail zum Leben erweckt werden.“

Was die PS5 spezifischen Features betrifft, wird die Unterstützung des haptischen Feedbacks und der adaptiven Trigger erwähnt, womit man seine Reise durch die nordischen Reiche regelrecht spüren wird. Ergänzt wird dies durch das multidirektionales 3D-Audion, das es einem ermöglicht, wie sich Feinde aus allen Richtungen nähern.

God of War Ragnarök

Die finalen Details zu den technischen Spezifikationen folgen vermutlich in den kommenden Wochen. Die Vorbestellungen zu God of War Ragnarök starten dann in wenigen Stunden, über die wir dann noch einmal gesondert informieren. Vorab sind hierzu auch schon die Preise durchgesickert, die wohl bei 200$ bzw. 260$ liegen werden.

God of War Ragnarök erscheint am 09. November 2022.