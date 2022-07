God of War Ragnarök – Story weicht von ursprünglicher Überlieferung ab

God of War Ragnarök erscheint am 09. November 2022.

„Fimbulwinter ist in vollem Gange. Kratos und Atreus müssen auf der Suche nach Antworten in jedes der Neun Reiche reisen, während sich asgardische Streitkräfte auf eine prophezeite Schlacht vorbereiten, die die Welt niederreißen wird. Unterwegs werden sie atemberaubende, mythische Landschaften erkunden und furchterregenden Feinden in Form von nordischen Göttern und Monstern gegenüberstehen. Die Bedrohung durch Ragnarok wächst immer näher. Kratos und Atreus müssen sich zwischen ihrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit der Reiche entscheiden.“

„Um nicht zu viel zu verraten, aber wo wir Tyr finden, wenn wir ihn zum ersten Mal sehen, hat er einiges durchgemacht. Was macht das mit einem Gott, der viel durchgemacht hat und buchstäblich nur versucht, seine Ursprünge zu finden. Es ist eine Pleite-Situation, in der wir ihn finden.“

„Es gibt viele nordische Überlieferungen, die in dieses Spiel passen, aber die Santa Monica Studio weichen davon ab, wann immer sie wollten. Dennoch bleiben sie bei der Geschichte, die sie aufbauen. Tyr hat also eine andere Reise als das, was in der Überlieferung bekannt ist. Es war eine Menge Spaß, es hat viel Spaß gemacht, ihn zu finden.“

Das sagte der Tyr-Actor Ben Pendergast in einem Interview , wonach die ursprüngliche Überlieferung nicht in das Spiel passte und dementsprechend verändert wurde. Diese wurde laut Pendergast überall dort verändert, wo es nötig war.

Für God of War Ragnarök haben sich die Santa Monica Studios wieder etwas mehr Freiheiten genommen, was insbesondere die Story betrifft. Diese weicht von der ursprünglichen Überlieferung ab.

