God of War Ragnarök zeigt sich in ersten Spielszenen

Obwohl schon lange angekündigt, kann man heute erst einen Blick auf God of War Ragnarök werfen, was wohl auch der finale Name sein wird.

God of War Ragnarök spielt einige Jahre nach dem Reboot, der Winter ist über Midgard gekommen und macht das Überleben für Kratos, Atreus und Mimir in der nordischen Wildnis noch schwieriger als zuvor. Der Trailer zeigt zudem die neuen Antagonisten – Freya und Thor.

Auch Atreus ist wieder an Bord, der wie die meisten jungen Leute verstehen will, wer er ist. In diesem Fall möchte er verstehen, wer er sein könnte. Das Geheimnis um Lokis Rolle im bevorstehenden Konflikt ist etwas, das Atreus nicht loslassen kann. Er möchte seine Familie schützen, aber Atreus will auch nicht daneben stehen und nichts tun, während der Konflikt die Neun Reiche verzehrt, heißt es auf dem PlayStation Blog.

Kratos hingegen quält sich noch immer mit den Fehler seiner Vergangenheit, der Atreus diese blutigen Lektionen ersparen will. Er will vor allem seinen Sohn beschützen, und ihre Konfrontation mit Baldur hat die Überzeugung bestätigt, dass aus weiteren Verstrickungen mit den Asen nur Tragödien kommen werden. Nun müssen sie zusammen entscheiden, welchen Weg sie einschlagen werden und ihrem Schicksal entgegentreten.

„Als Team haben wir hart daran gearbeitet, unsere Erkenntnisse aus God of War (2018) zu übernehmen und den Kampf zu verbessern, damit es sich frisch und doch vertraut anfühlt. Bei God of War Ragnarök war eines unserer Hauptziele, die Auswahl der Spieler im Kampf zu verbessern. Ob durch knallharte Combos, die Beherrschung der Elemente oder clevere Defensivtaktiken – die Spieler werden viele Möglichkeiten finden, mit unserem Duo auf eine Weise zu kämpfen, die sich einzigartig anfühlt.“ PlayStation Blog

In God of War Ragnarök wird man diesmal auch alle neun Reiche erkunden können, inkl. Vanaheim, Svartalfheim und Asgard. Dazu verspricht man vielfältigere, schönere und mysteriösere Schauplätze, wie man sie noch in keinen God of War-Spiel gesehen hat.

God of War Ragnarök erscheint 2022.