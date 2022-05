Gotham Knights bekommt aufwendige Collector’s Edition spendiert, Last-Gen gestrichen

Neben der Gameplay-Demo zu Gotham Knights hat Warner Bros. heute auch die verschiedenen Editionen vorgestellt, darunter eine aufwendige Collector’s Edition.

Das Spiel kann ab sofort über die üblichen Wege vorbestellt werden und ist in drei Varianten erhältlich, darunter als Standard Edition (physisch und digital), als Deluxe Edition (physisch und digital), und als Gotham Knights Collector’s Edition, die ausschließlich im Handel erhältlich sein wird.

Die Gotham Knights Deluxe Edition beinhaltet das Hauptspiel sowie den herunterladbaren Inhalte „Visionärspaket“ mit exklusiver Ausrüstung, kosmetischen Items, dem „Of-the-Future“-Anzugsstil aus der Zeichentrickserie Batman of the Future und vieles mehr.

Gotham Knights Collector’s Edition

Limitierte Collector’s Edition

Die streng limitierte, physische Gotham Knights Collector’s Edition ist für 299,99 € erhältlich umfasst alle Inhalte der Deluxe Edition, den Augmented Reality-Pin zum Sammeln, das 16-seitige Mediabook, eine exklusive Karte von Gotham City, ein Diorama mit vier Charakterstatuen und vieles mehr.

Zusätzlich bekommen Spielerinnen und Spieler zu jeder Vorbestellung den 233 Kustom-Batcycle-Skin, der auf dem ersten Auftritt des Fahrzeugs im DC Detective Comic #233 basiert.

In Gotham Knights übernimmt man die Rollen von Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin, welche nach Batmans Tod als neue Ritter ausgebildeter DC-Superhelden Gotham City beschützen sollen. Dabei müssen Geheimnisse gelüftet werden, die mit den dunkelsten Kapiteln der Geschichte der Stadt in Verbindung stehen oder sich berüchtigten Schurken in epischen Konfrontationen entgegengestellt werden.

Gotham Knights erscheint am 25. August 2022 für PS5, Xbox Series und PC. Die Last-Gen Versionen wurden aktuell gestrichen, um die bestmögliche Spielerfahrung zu gewährleisten, heißt es in einer kleinen Anmerkung.