Gotham Knights bekommt einen Performance-Patch

Entwickler Warner Bros. Montreal arbeitet an einem Perfomance-Patch für Gotham Knights, wie der Entwickler ankündigt.

Seit dem Release gibt es Beschwerden, dass Gotham Knights trotzt der bereits festgesetzten 30fps keine optimale Performance aufweist. Am schlimmsten ist es wohl auf der Xbox Series, wo die Framerate teilweise auf 20fps abfällt.

Während für den PC bereits ein erstes Update verfügbar ist, heißt es zur Konsolen-Fassung:

„Aufruf an alle Ritter! Vielen Dank an die Community für eure anhaltende Unterstützung von #GothamKnights. Es ist erstaunlich, das Spiel live und in euren Händen zu sehen! Während wir mit der Einführung von Patches beginnen, möchten wir umreißen, was ihr in den kommenden Wochen erwarten könnt. […] Für unsere Konsolenspieler ist der nächste Patch für Ende der Woche geplant, genauere Informationen folgen in Kürze. Ähnlich wie beim PC behandelt dieser Patch eine Mischung aus erforderlichen Korrekturen, die seit dem Release aufgetaucht sind. Wir sind uns bewusst, dass Spieler sowohl auf dem PC als auch auf der Konsole Leistungsprobleme hatten. Das Team arbeitet hart an einem größeren Patch, um die Performacne insgesamt zu verbessern und euch das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Für Konsolenbenutzer zielen wir speziell darauf ab, Herausforderungen mit der Framerate-Stabilität anzugehen.“