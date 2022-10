Stray Blade – Neues Video blickt auf die Story

Die Spielwelt präsentiert sich dabei als farbenfrohe Umgebung, was von überwucherten Stadtruinen bis hin zu gefrorenen Höhlen und verwinkelten Canyons reicht, die man zusammen mit seinem Begleiter bis in die tiefsten Ecken einer sich ständig verändernden Welt und voller Abenteue erkundet.

Veränderung ist dabei ein Teil seiner Reise, bei der jeder Sieg Spuren in der Welt hinterlässt. Die Zeit schreitet voran, auch wenn man stirbt. Besucht daher die Schauplätze des früheren Sieges und erlebt die Veränderungen, die ihr in diese Welt gebracht habt. Aber Vorsicht! Euer Handeln wird euch stets zu noch größeren Herausforderungen führen.

In Stray Blade stellen sich Spieler stets herausfordernden Kämpfe, in denen man sein Können auf die Probe stellen muss, während man die uralten Ruinen einer rätselhaften Zivilisation erkundet. Dabei begibt man sich fortan auf eine unvergessliche Reise und entdecke die Geschichte von Acrea und seines uralten Vermächtnisses.

