Neues Uncharted bei Sony San Diego in Arbeit – Gerücht

„Wir arbeiten derzeit an einer neuen IP, die einen Multiplayer beinhaltet und auf den Open-World-Systemen von Days Gone aufbaut, euch aber eine ganz neue Welt bietet, die wir sehr gerne für euch erschaffen. Wir können es kaum erwarten, es euch zu offenbaren, wenn die Zeit reif ist.“

Unter anderem berichtete der Branchen-Insider Jason Schreier darüber, brachte aber das Bend-Studio damit in Verbindung. Diese arbeiten der jüngsten Ankündigung zufolge aber an einem Multiplayer-Spiel, das auf einer brandneuen IP basiert.

Ob das Projekt mit dem ebenfalls kürzlich erwähntem Spiel von Naughty Dog in Zusammenhang steht, ist nicht bekannt. Auch kann mit Sicherheit nicht gesagt werden, dass damit tatsächlich Uncharted gemeint ist. Naughty Dog selbst sagte einmal, sie haben mit der Serie abgeschlossen, was jedoch nicht heißen muss, dass das Franchise nie wieder zurückkehrt. Schon damals wurde spekuliert, dass sich ein anderes Sony Studio daran versuchen könnte.

„Wir sind ein neues PlayStation-Studio mit Sitz in San Diego, CA. Unser Team versucht, SIE positiv zu beeinflussen, indem es die Gedanken und Emotionen von Spielern weltweit durch ein erstaunliches Spielerlebnis inspiriert. Derzeit entwickeln wir gemeinsam mit Naughty Dog ein aufregendes neues Projekt in einem beliebten Franchise.“

Diese gelten für das neu gegründete Studio in San Diego, die nach eigenen Aussagen zusammen mit Naughty Dog an einem „beliebten Franchise“ arbeiten. Darin ist zu lesen :

