Sony Bend – Teaser zum neuen Multiplayer-Projekt & ein neues Logo

Das Sony Bend Studio arbeitet derzeit an einer neuen IP, für die sich der Entwickler ein wenig neu erfindet. Hierzu zeigt man nicht nur den ersten Teaser, sondern stellt auch das neue Firmenlogo vor.

Ein neues Days Gone wird es wohl nicht, dessen Pitch laut jüngsten Berichten von Sony abgelehnt wurde. Stattdessen arbeitet man an einer neuen Multiplayer-IP, die auf den Open-World-Systemen von Days Gone aufbaut, heißt es in einem kurzen Statement:

„Heute freuen wir uns, nur einen Ausschnitt aus Neuigkeiten zu unserem aktuellen Projekt zu teilen. Wir arbeiten derzeit an einer neuen IP, die einen Multiplayer beinhaltet und auf den Open-World-Systemen von Days Gone aufbaut, euch aber eine ganz neue Welt bietet, die wir sehr gerne für euch erschaffen. Wir können es kaum erwarten, es euch zu offenbaren, wenn die Zeit reif ist.“

We present to you… the new Bend Studio logo! 🙌 pic.twitter.com/aXw3rWQjLy — Bend Studio is Hiring! (@BendStudio) June 7, 2022

Neue Studio Identidät

Passend dazu gibt es ein neues Studio-Logo, einen neuen Webauftritt und alles was dazu gehört. Zu diesem ergänzt man:

„Wir wollten eine neue Identität schaffen, die innovativ, abstrakt und minimalistisch ist. Es sollte eine einfache Hightech-Geometrie aufweisen, aber auch die ständige Bewegung der Kreativität repräsentieren. Idealerweise ist es ein Logo, das von Spielern auf der Straße erkannt wird, ohne dass eine Wortmarke erforderlich ist. Mit diesen Zielen im Hinterkopf veranschaulichen wir die technische Innovation von Bend Studio mit einem zukunftsweisenden Blick.“ PlayStation Blog

Nähere Details zu der neuen IP von Sony Bend werden erst in den kommenden Monaten folgen. Bis dahin kann man sich in einem Special auf dem offiziellen PlayStation Blog ein wenig mit der Geschichte und den bisherigen Projekten des Entwicklers vertraut machen.