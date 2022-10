Red Dead Redemption 2 wird zum Reddit-Trend – 60fps Patch gefordert

Obwohl es schon so etwas wie eine virtuelle Beerdigung für Red Dead Redemption 2 vor einigen Wochen gab, steckt noch jede Menge Leben in dem Western Epos von Rockstar Games. Fans hoffen weiterhin darauf, dass sich der Entwickler davon beeindrucken lässt.

Aktuell verzeichnet Red Dead Redemption 2 einen Reddit-Trend, bei dem man auf den Release vor vier Jahren hinweist, aber noch immer auf einen PS5 Patch und 60fps warten muss. In der gleichen Zeit hat sich der Aktienwert von Entwickler Rockstar Games fast vervierfacht, der Mutterkonzern ist 20 Milliarden wert und verfügt über 2.500 Mitarbeiter.

Geld wird nicht sinnvoll investiert

Eindrucksvolle Zahlen, möchte man meinen, dennoch wird nichts davon sinnvoll in die Spiele investiert, außer stetige Mikro-DLCs & Co. So der Vorwurf an Rockstar Games. Speziell im deutschsprachigem Raum wird auch immer wieder auf die fehlende Synchronisation hingewiesen. Es mangelt in dem Fall schlichtweg nicht am Geld, sondern am Willen des Entwicklers.

Derzeit lässt sich Red Dead Redemption 2 auf PS5 nur via Abwärtskompatibilität mit einer Auflösung von 2160p. Auf der Xbox Series X ist der Titel hingegen in nativen 4K verfügbar, was die Ungerechtigkeit zusätzlich befeuert.

Die Hoffnung der Fans diesmal ist, dass es Rockstar Games vielleicht irgendwie beeindruckt und doch noch eine native PS5-Version nachreicht. Die Chancen darauf sind jedoch ziemlich schlecht, da man einen Großteil seiner Reserven auf die Entwicklung von GTA VI umgelenkt hat.