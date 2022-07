Gotham Knights ohne den Auftritt von Joker, bestätigt Warner Bros.

Generell dreht sich in Gotham Knights alles um die Bat-Familie, einschließlich Robin, Batgirl, Nightwing und Red Hood. Batman ist tot und somit obliegt es den neuen Helden, um Gotham City zu beschützen, seinen Bürgern Hoffnung zu bringen, seinen Polizisten Disziplin zu verleihen und seinen Verbrechern Angst zu machen. Ihr müsst euch zum neuen Dunklen Ritter entwickeln und Gotham vor dem Chaos retten. Dies wird in einem drop-in/drop-out KoOp möglich sein, ebenso werden einige RPG-Elemente angedeutet.

„Ich werde nicht bestätigen oder dementieren, ob Harley es ist“, was darauf hinweist, dass Jokers Landsmann in irgendeiner Form auftauchen könnte. Redding bestätigte auch, dass Batman in Gotham Knights „wirklich tot“ ist (er stirbt in den ersten zehn Minuten, um die Handlung aufzubauen) und am Ende des Spiels tot bleibt.“

What do you think?