Gotham Knights – Redhood stellt sich im Trailer vor

Er hat Schwierigkeiten, sein Temperament im Zaum zu halten, aber er wird nicht zögern, in die Schusslinie zu treten, wenn ein Freund bedroht wird. Red Hood will, dass Verbrecher büßen, weil Gotham City auf einem Fundament der Korruption aufgebaut ist, und er schon viel zu oft auf der falschen Seite davon war.

What do you think?