Gran Turimso 7 – Drei neue Fahrzeuge sind auf dem Weg

Gran Turismo 7 bekommt in dieser Woche wieder drei neue Fahrzeuge geliefert, die Serienschöpfer Kazunori Yamauchi auf die übliche Art andeutet.

Mit der gewohnten Silhouette zeigt man zumindest schon einmal die Umrisse der neuen Boliden, hinter denen man den ’32 Ford Roadster, den Escudo Pikes Peak und den Suzuki VGT Gr.3 vermutet. Die Auflösung dazu folgen in den wenigen Tagen.

Derweil reist die Kritik an dem Monetisierungsmodell in Gran Turismo 7 nicht ab, hinter der eine ziemlich üble „Abzock-Mechanik“ steht, mit der die Preise für bereits vorhandene Inhalte überwiegend nur steigen. Mit dem letzten Update wurden die Fahrzeuge rund 4 Prozent oder rund 80 EUR teurer als davor. Zwar sind diese nicht zwingen für die Rennen erforderlich, inbesondere GT steht aber auch für das virtuelle Autos sammeln, was einem zunehmend erschwert wird. Es handelt sich dabei nicht einmal um brandneue DLC-Inhalte, sondern um Fahrzeuge, die so oder so schon im Spiel vorhanden sind.

Darüber hinaus gibt es aber auch Kritik an einer zu langweiligen Singleplayer-Kampagne und dem GT Cafe, es werde mehr Strecken anstatt Autos gefordert, sowie Probleme in der Lobby gemeldet.

Es ist davon auszugehen, dass mit den neuen Fahrzeugen auch ein entsprechendes Update verfügbar sein wird. Mehr dazu erfährt man in Kürze.