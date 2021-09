Gran Turimso 7 – DualSense Controller ersetzt ein komplettes Lenkrad

Um das ultimative Fahrgefühl in Rennspielen zu erlangen, kommt man meist nicht um ein Lenkrad drum herum. Das soll sich bei Gran Turismo 7 und dem DualSense Controller der PS5 ändern.

So jedenfalls die Hoffnung von Gran Turismo-Schöpfer Kazunori Yamauchi im Interview mit Eurogamer, der darin ein wenig auf die DualSense-Features eingegangen ist. Neben dem Support für die adaptive Trigger und dem haptischen Feedback ist es für Yamauchi vor allem aber die Präzision, die der Controller nun aufweist. Damit könne man ein Lenkrad vollständig ersetzen.

Zu den spezifischen Features sagte Yamauchi:

„Dinge, wie die Verwendung der adaptiven Trigger, um die Vibrationen des ABS nachzubilden, wenn es funktioniert – solche Spielereien sind eine Sache. Wichtiger ist mir die Präzision der Steuerung, die der neue Controller zulässt. Früher gab es Dinge, die man nur mit einem Lenkrad wirklich realisieren konnte, aber jetzt sollte man alles mit dem DualSense machen können, was man bisher mit einem Lenkrad machen konnte.“ Eurogamer

Ältere Features sollen zurückkehren

In Bezug auf Features schaut man bei Gran Turismo 7 zudem, was es bereits in früheren Spielen gab, aber nicht in die jüngsten Ableger von Gran Turismo geschafft hat. Diese möchte man wieder aufgreifen, auch wenn man jetzt noch keine Details dazu nennen kann.

„Was die Features angeht, gibt es immer noch einige Dinge, die wir in vergangenen Titeln hatten, aber noch kein Comeback erlebt haben. Das möchten wir gerne tun. Darüber hinaus haben wir auch noch andere Ideen, aber es ist noch zu früh, darüber zu sprechen.“

Abschließend äußerte sich Yamauchi auch noch einmal zur Internet-Pflicht für den Karriere-Modus, die benötigt wird, damit der Savegame funktioniert. Der einzige Spielmodus, der wirklich offline funktioniert, sei der Arcade-Mode, da dieser den Savegame nicht beeinflusst.

Gran Turismo 7 erscheint am 04. März 2022.