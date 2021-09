Sherlock Holmes: Chapter One – Ermittlungen starten im November auf PS5 + Gameplay Deep Dive

Wie zuvor in dieser Woche schon angedeutet, gibt es einen finalen Release-Termin für Sherlock Holmes: Chapter One auf PS5 und Xbox Series. Die Last-Gen Versionen folgen etwas später.

Zur Einstimmung auf das Detektiv-Adventure gibt es heute einen neuen Trailer und ein Gameplay-Deep Dive, das euch in die Geschichte dieses ersten Kapitels einführt. Darin wird die Story des jungen Sherlock Holmes erzählt, weit vor dem Zeitpunkt, an dem er zum weltberühmten Detektiv wurde. Dabei erkundet man, wie seine Persönlichkeit geformt wird und wie er zu diesem Charakter wurde.

„Sherlock Holmes Chapter One spielt Ende der 1880er Jahre auf der Mittelmeerinsel Cordona. Dieser wunderschöne, fast paradiesische Ort ist ein Schmelztiegel verschiedener Kulturen. Aber auch hier gibt es unter all der Schönheit einige Probleme. Wenn ihr euch in diese offene Welt begebt sehr ihr schnell, dass die Insel neben den verschiedenen Regionen Cordonas auch eine eigene soziale Klassenhierarchie hat. Und diejenigen, die ganz unten sind, können nicht immer das paradiesische Leben leben, das man auf den ersten Blick sieht.“ PlayStation Blog

Zu seinen ersten Ermittlungen gehören unter anderem Morde, vermisste Juwelen, ein entlaufener Elefant und vieles mehr, die im Gameplay bereits angeschnitten werden. Mehr dazu gibt es auch auf dem PlayStation Blog.

DualSense Features erklärt

Auf PlayStation 5 kommt natürlich der DualSense Controller zum Einsatz, der eure Intuition erweitert, etwa wenn man in die Richtung von interessanten Dingen blickt. Auch im Kampf werden Treffer und Schäden spürbar, bis hin zu Knochenbrechen, was man am „eigenen Leib“ spüren wird.

„Es wird viele Fälle geben, in denen ihr die haptischen Schwingungen spüren werdet. Es gibt beispielsweise unterschiedliche Schwingungen, wenn ihr in den Geisteszustand wechselt, in dem ihr versucht, alle Teile zusammenzufügen. Ihr werdet spüren, dass erfolgreiche Handlungen ihren eigenen Rhythmus haben, fast wie die Intuition oder euer Bauchgefühl.“ PlayStation Blog

Sherlock Holmes: Chapter One erscheint am 16. November 2021. Vorbesteller erhalten hierzu zudem das Viktorianische Startpaket, das folgende Inhalte mit sich bringt:

den Bonusfall „Gigant der Lüfte“

die einzigartigen Outfits „Privatdetektiv“ und „Viktorianischer Vampir“

500 Mangir (Ingame-Währung für Einkäufe bei Händlern)

eine kostenlose Version von „Sherlock Holmes Crimes and Punishments“ für die Plattform, auf der „Chapter One“ bestellt wurde.

Zudem wurde eine Deluxe Edition angekündigt. Diese enthält die Standardversion des Spiels und einen Season Pass mit neuen Fällen: „Engel und Teufel“ (verfügbar am Tag der Veröffentlichung), eine Fallreihe im Zusammenhang mit Mycroft Holmes und eine Fallreihe, in der es Sherlock mit einem geheimnisvollen Widersacher namens „M.“ zu tun bekommt.