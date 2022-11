Gran Turismo 7 feiert 25. Jubiläum mit neuen Fahrzeugen

Die Gran Turismo-Serie von Polyphony Digital steuert in diesem Jahr auf ein neues Jubiläum zu, zu dem es vorab ein neues Update für Gran Turismo 7 gibt.

Anlässlich des 25. Jahrestages fällt dieses jedoch wenig spektakulär aus, zumindest soweit man jetzt schon verrät. Laut dem gewohnten Rätsel auf Twitter werden dem Fuhrpark mit dem 25th Anniversary Update drei neue Fahrzeuge hinzugefügt.

Vermutet wird diesmal der Ford Sierra RS, der Nissan Silvia S14 und der BMW M2, die sich in den Schatten abzeichnen.

25周年記念アップデート、今週来ます。

A 25th anniversary update will be coming this week.#GT7 pic.twitter.com/TiNTDepQ12 — 山内 一典 (@Kaz_Yamauchi) November 20, 2022

Die Gran Turismo-Serie feiert am 23. Dezember 2022 ihr Jubiläum, da ist die Simulation erstmals auf der PSone in Japan erschienen. In Europa folgte der Titel erst einige Monate später.

Ansonsten stehen in dieser Woche die Gran Turismo World Series Finals in Monako an. Das Event startet am Freitag, den 25. November mit den Regionalfinals des Nations Cup. Darauf folgt das Grand Final des Manufacturers Cup am Samstag, 26. November, und endet mit dem Grand Final des Nations Cup am Sonntag, 27. November. Diesen Rennen geht das Finale des „TOYOTA GAZOO Racing GT Cup“ voraus, das am Donnerstag, 24. November, ebenfalls live vom Austragungsort übertragen wird.