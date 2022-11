Splinter Cell nach 20 Jahren kostenlos: Day-One-Käufer verlangt Refund

Ubisoft feiert aktuell den 20. Geburtstag der Stealth-Reihe Splinter Cell. Deshalb gibt es auch aktuell satte Rabatte im Ubisoft Store auf alle Teile, das allererste Spiel sogar bis zum 30. November kostenlos. Freunde der Spionage können einen Klassiker nachholen oder erneut erleben und müssen keinen Cent ausgeben.

Hinweis: Der folgende satirische Text muss nicht der Wahrheit entsprechen und dient in erster Linie als unterhaltsame Kritik.

Doch nicht jeder freut sich über die Gratis-Aktion. Einige Day-One-Käufer beschweren sich lautstark, den Vollpreis gezahlt zu haben – für ein Spiel, das jetzt 20 Jahre später kostenlos ist. „Hätte ich das gewusst, dass ich zwei Jahrzehnte später Splinter Cell für lau bekomme, hätte ich mit dem Kauf gewartet“, empört sich PlayFront-Leser Peter F.

Es ist nicht das erste Mal, dass Besitzer eines zuvor kostenpflichtigen Spiels entrüstet sind, wenn dieses plötzlich gratis angeboten wird. Insbesondere Multiplayer-Spiele wechseln nicht selten auf das Free-to-play-Modell, um Spielerzahlen zu erhöhen.

Ein relativ aktuelles Beispiel ist Fall Guys. Weil die Refund-Debatte abzusehen war, hat Entwickler Mediatonic die Support-Seite von Fall Guys entsprechend ergänzt. Unter „Ich hätte gerne einen Refund, weil Fall Guys kostenlos wird“ schreibt man, dass jede Person, die Fall Guys kurz vor der F2P-Ankündigung gekauft hat, ein Refund im jeweiligen Online-Store verlangen kann.

Steam-Nutzer icebearko ließ sich das nicht zweimal sagen und sagte der Ungerechtigkeit den Kampf an. Er schrieb:

„Hi, Fall Guys wird kostenlos, wisst ihr. Also möchte ich eine Rückerstattung beantragen. Mediatonic sagte: ‚Wenn du das Legacy-Pack nicht willst und eine Rückerstattung wünschst, wende dich an Steam‘ Ich kann keine Rückerstattung beantragen, weil ich es 7 Stunden lang gespielt habe. Was soll ich tun?“

Ein wirklich schweres Schicksal, auf das andere Nutzer wie Snakub Plissken keine Rücksicht nahmen und ohne jegliche Empathie wie folgt antworteten:

„Ausgehend von deinen Errungenschaften hast du das Spiel anscheinend im Januar gekauft, was dich zusätzlich zur Spielzeit von der Rückerstattung mehr als ausschließt. Wenn man ein Spiel kauft, das Geld kostet, hat man Monate oder Jahre später keinen Anspruch auf eine Rückerstattung, wenn die Entscheidung getroffen wird, das Spiel free-to-play zu machen. Sicher, ich kann verstehen, warum du dich wunderst und fragst. Aber du fragst im Grunde genommen: ‚Ich habe vor sechs Monaten ein Spiel für 59,99 gekauft, und jetzt kostet es 39,99 Dollar, wie bekomme ich meine 20 Dollar zurück?‘ Und die Antwort lautet: Gar nicht. Warte, bis der Preis eines Spiels sinkt oder es im Angebot ist. Es gibt nichts, was du tun kannst. Deine Hoffnungen auf eine Rückerstattung waren/sind extrem weit hergeholt.“

Einfach brutal. Hoffentlich hat sich icebearko davon erholen können. Seinem Steam-Konto zu urteilen hat er die Spielzeit inzwischen verdoppelt, was ein gutes Zeichen ist.

Die Wahrheit kann weh tun. Auch der Steam-Nutzer school playground bully hoffte auf eine Rückerstattung, nachdem Destiny 2 partiell gratis wurde.

Die Antwort hat er gleich mitgeliefert, aber man müsste blind sein, um sein Trauma nicht zu erkennen. Die Antworten anderer Nutzer reichen von einem „Offensichtlich nein“ bis hin zu einem „Bist du behindert?“.

Im Microsoft-Forum finden sich weitere zerbrochene Seelen. Coded Doctrine schrieb:

Betrug! Es ist wahrlich ein Betrug! Die Antwort von blueamcat ist einfach ungemein gemein:

Aber auch Spieler des mittlerweile kostenlosen Rocket League befanden sich in dieser Situation. Der Reddit-Nutzer bilbofromthevalley schrieb:

„Ich als jemand, der das Spiel ‚mitgebracht‘ hat, finde es nicht richtig, dass ich das Spiel, das ich ‚mitgebracht‘ habe, in Wirklichkeit nur für einige Jahre ‚gemietet‘ habe. Ich erwarte eine vollständige Rückerstattung meines Kaufpreises aufgrund falscher Werbung. Ist das unzumutbar? Wenn ich ein Haus gekauft hätte und die Bank nach ein paar Jahren sagen würde, oh übrigens, all diese Leute dürfen von nun an in Ihr Haus einziehen, würdest du das akzeptieren oder würdest du eine volle Rückerstattung für deinen ‚Kauf‘ erwarten? Lasst es mich wissen, was ihr denkt, ich bin generell interessiert.“