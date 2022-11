Der Wechsel auf eine PS5 ist aktuell kostspielig und lohnt sich dann auch nur, wenn man viele Hits auf der PS4 verpasst hat oder die einfach alle nochmal zocken will. Zum zweiten Lager würde ich mich selbst zählen. Es ist natürlich schöner ein God of War Raganrök oder ein Ghost of Tsushima auf der PS5 zu zocken, 4K und 60FPS sei Dank, aber ob das einem den enorm hohen Einstiegspreis wert ist, muss jeder für sich entscheiden. Ich bin aktuell glücklich mit meiner PS5, ich habe sie aber auch nicht für 800 € gekauft.

Klar, als echter Hardcore-Gamer will man natürlich die neueste Generation Hardware als Erster unter dem Tisch stehen haben und der ursprünglich angesetzte Preis von 500 € ist zwar viel, aber auch nicht mehr als eine PS3 zu Release gekostet hat. Dabei blieb es nur leider nicht, denn schon von Beginn an wurden aus den 500 € schnell 600 €, dann 700 € und aktuell bekommt man gewisse Bundles oft nicht unter 800 – 1000 €. (Neupreis bei Amazon für fast alle Bundles, Stand 19.11.22)

