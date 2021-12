Gran Turismo 7 mit deutlich mehr Fahrzeugen, inkl. Ferrari F8 & F12?

In Gran Turismo 7 könnten deutlich mehr Fahrzeuge vertreten sein, als es bisher immer der Fall war. Darauf deutet ein Promotionheft, das derzeit in Japan verteilt wird.

Darin werden auf mehreren Seiten genauere Details von Gran Turismo 7 vorgestellt, einschließlich der Brand Central Sektion, die rund 300 Fahrzeuge von 60 Herstellern erwähnt, die seit 2011 kreiert wurden. Das sind deutlich mehr, als bis jetzt bekannt ist. Laut GT Planet wurden in diesem Zeitraum gut 200 Fahrzeuge von 48 Herstellern kreiert, was bedeutet, dass noch so einige Enthüllungen bis zum Release im März 2022 bevorstehen.

Ferrari F8 und F12 dabei?

Dazu könnten der Ferrari F8 und F12 gehören, die bislang nicht in der Gran Turismo-Serie vertreten waren, möglicherweise auch der F12. Zudem ist die Rede von berühmten Fahrzeugen aus den 80er und 90er Jahren, die in einer täglichen Rotation aktualisiert werden. Eine ähnliche Funktion gab es schon in vorherigen GT-Spielen.

Insgesamt werden wohl wieder an die 1000 Fahrzeuge in Gran Turismo 7 verfügbar sein, die in eurer Garage geparkt werden können, plus den unzähligen Personalisierungsoptionen. Dazu gehören Reifen, Bremsen und Fahrwerks-Upgrades, sowie Turbo- und Kompressoraufladung, Agilität oder Gewichtsreduzierung. Modifikationen lassen sich anschließend auf einer Teststrecke ausprobieren, ebenso wird eine Mission Challenge erwähnt. Hier können besondere Herausforderungen wie „Zero-Yon“-Rennen (0-400 m Drag Racing), Drift, „schnellste Herausforderung“ oder „Race to Music“ ausprobiert werden.

Abschließend werden mehr als 90 Strecken-Layouts erwähnt, von denen zahlreiche schon vorgestellt wurden, darunter Trial Mountain, High Speed ​​Ring oder Deep Forest, plus rund 2.500 Scapes Locations, die in 40 Ländern auf der gesamten Welt platziert wurden, mehr als doppelt so viele wie in GT Sport.

Weitere Details zu Gran Turismo 7 dürften folgen, je näher man dem Release im März 2022 kommt.