Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition offiziell angekündigt

Nach diversen Gerüchte hat Rockstar Games nun offiziell die Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition angekündigt, die noch 2021 für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC und Switch erscheint.

Die Neuauflage enthält die drei Spiele Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City und Grand Theft Auto: San Andreas, die laut Rockstar Games von diversen Upgrades profitieren, darunter bei der Grafik, dem Gameplay, Audio und mehr, während man den klassischen Look and Feel der Spiele beibehalten möchte.

„“Zu Ehren des bevorstehenden Jubiläums freuen wir uns, heute ankündigen zu können, dass alle drei Spiele noch in diesem Jahr auf den Plattformen der aktuellen Generation in Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition aktuelle und ältere Plattformen erscheinen werden. Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition bietet umfassende Upgrades, einschließlich grafischer Verbesserungen und moderner Gameplay-Verbesserungen für alle drei Titel, während das klassische Erscheinungsbild der Originale beibehalten wird. Wir freuen uns sehr, in den kommenden Wochen mehr über diese bahnbrechenden Titel zu teilen – bleiben sie dran!“

Ein erster Teaser wirft heute einen Blick auf die Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition:

GTA III Jubiläum im Oktober

Zudem kündigte Rockstar Games ein spezielles Jubiläum zum 20. Jahrestag von GTA III an, das später in diesem Monat folgt. Dazu heißt es auf Twitter:

Later this month marks a very special anniversary for Rockstar Games: 20 years since the original release of Grand Theft Auto III. — Rockstar Games (@RockstarGames) October 8, 2021

„Später in diesem Monat markiert Rockstar Games ein ganz besonderes Jubiläum: 20 Jahre seit der ursprünglichen Veröffentlichung von Grand Theft Auto III.“

Um den Release der Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition vorzubereiten, wird man in der kommenden Woche die original Release der GTA Trilogy aus den digitalen Stores entfernen.

Weitere Details zur Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition folgen dann in den kommenden Wochen.