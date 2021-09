GTA Remastered Trilogy bei erstem Rating-Board gesichtet

Die Gerüchte um die GTA Remastered Trilogy nehmen immer mehr Formen an, dessen Existenz jetzt quasi durch ein Rating-Board bestätigt wurde.

Erneut ist es das südkoeranische Rating-Board, das die Remaster-Neuauflage leakt, dort als Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition gelistet. Sollten vorherige Meldungen zutreffen, umfasst die Trilogy die drei Spiele Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City und Grand Theft Auto: San Andreas.

Zudem hieß es, dass die Trilogy auf Basis der Unreal Engine entsteht und hier und da noch etwas angepasst wird, um das Ganze auch zeitgemäßer zu präsentieren und auch ein neues Publikum damit anzusprechen. Offiziell ist davon bislang jedoch nichts.

Release nicht vor 2022?

Auf den Release der Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition muss man sich allerdings noch etwas gedulden, der nicht vor 2022 zu erwarten ist. Zwar deutet ein Rating oftmals auf eine Veröffentlichung in greifbarer Nähe hin, im Fall der asiatischen Rating-Boards vergehen erfahrungsgemäß aber meist noch mehrere Monate bis dahin.

Zudem steht im nächsten Jahr der Release von GTA V für die Next-Gen Konsolen PS5 und Xbox Series X|S an, auch wenn Rockstar damit zunehmend kritisiert wird, dass man das Spiel bis auf den letzten Cent ausschlachtet.

Insbesondere GTA Online ist für Rockstar ein wahrer Goldesel, das an Spitzentagen mehrere hundert Millionen Dollar einspielen soll. Das erklärt wohl auch, warum man den Support solange aufrecht erhält und den Titel inzwischen auf der dritten Konsolen-Generation veröffentlicht.

Auch zum Frust derer, die sehnsüchtig auf GTA VI warten, das aufgrund des Erfolges von GTA V und GTA Online sicherlich immer weiter nach hinten verschoben wird.

Was die Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition betrifft, gibt es bislang noch keine offizielle Ankündigung von Rockstar, die mit Sicherheit aber in den kommenden Wochen folgen dürfte.

Sobald es Neuigkeiten zu Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition gibt, erfahrt ihr diese umgehend hier bei uns!