Green Hell: Spirits of Amazonia Part 3 – Gratis Erweiterung hat einen Termin

Green Hell: Spirits of Amazonia Part 3 erscheint am 14. Dezember 2022.

In Teil 1 der Erweiterung Spirits of Amazonia schlüpften die Spieler wieder in die Fußstapfen des Hauptprotagonisten Jake, als er sich zum ersten Mal mit einem Amazonas-Stamm anfreundete. Teil 2 setzte die Reise fort und stellte einen neuen Jägerstamm, neue Tiere und neue Waffen vor, während Jake noch tiefer in das epische Geheimnis des Amazonas getrieben wurde. Mit Blick auf Teil 3 kommt Jakes Abenteuer zu seinem spannenden Abschluss.

Spieler müssen darin erneut ihre Stärke und ihren Verstand unter Beweis stellen, um in einer brandneuen Region mit neuen Stammeslegenden, einem neuen Stamm und mehr den Spirits of Amazonia würdig zu sein. Die mysteriöse Reise erreicht damit ihr episches Ende, jedoch nicht ohne ein paar überraschende Wendungen auf diesem Weg.

Für den PC schon lange erhältlich, erscheint die kostenlose Erweiterung Spirits of Amazonia Part 3 für das Survial-Erlebnis Green Hell in diesem Dezember auch für Konsolen.

