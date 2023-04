Greyhill Incident – Trailer feiert den Alien Day

Die jüngste Zunahme paranormaler Aktivitäten in den letzten Tagen hat die verängstigten und mittlerweile paranoiden Einwohner von Greyhill davon überzeugt, dass die Regierung irgendwie darin verwickelt ist. Sie trauen niemandem mehr. Die kleine Nachbarschaft von Greyhill hat Angst, sich zu äußern, und aus Angst, in die Psychiatrie eingewiesen zu werden, vermeiden sie es, die Polizei zu rufen. Sie vernagelten ihre Fenster und gründeten eine Nachbarschaftswache.

Greyhill Incident ist ein Survival-Horror-Spiel, das in den frühen 90er Jahren spielt. In der Rolle von Ryan Baker, der nur mit einem Baseballschläger und ein paar Kugeln in seinem treuen Revolver ausgerüstet ist, erlebt man eine Geschichte in der atmosphärischen Stadt Greyhill, die von UFOs und Grey Aliens heimgesucht wird – inspiriert von wahren Begebenheiten und der Popkultur.

Anlässlich des Alien Day in dieser Woche gibt es einen neuen Trailer zu Greyhill Incident von Perp Games und Refugium Games, das in wenigen Wochen erscheint.

