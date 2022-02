GRID: Legends – Hop-in-Multiplayer & Drifts im Gameplay

EA und Codemasters stellen heute die Drift-Mechaniken und den Multiplayer-Modus in GRID: Legends vor. Hier erleben die Spieler noch mehr Dramatik, wenn sie an einigen der berühmtesten Orte der Welt um den Sieg kämpfen.

Dafür setzt man auf wiederkehrende Gameplay-Optionen und die Einführung des Crosplay-Multiplayer-Modus. Die Rückkehr von Drift und dem Hop-in-Multiplayer zeigt eindrucksvoll, wie einfach es ist, bis zu 22 Spieler in Sekundenschnelle in ein Rennen einzubinden. Mit der Einführung von Rampen und Geschwindigkeitsboosts haben Rennsportbegeisterte noch mehr Abwechslung und Auswahl.

„Wir steigern die Renn-Action und geben den Spielern einen genaueren Einblick in das rasante und spannende Gameplay, einschließlich des wiederkehrenden Fan-Favoriten Drift“, so Christopher Smith, GRID Creative Director bei Codemasters. „Die Resonanz auf das Spiel seit der Ankündigung im letzten Sommer war phänomenal und wir können es kaum erwarten, dass die Spieler in ein paar Wochen mit uns an der Startlinie stehen.“