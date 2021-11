GTA: The Trilogy – The Definitive Edition – Erstes Update unterwegs

Der Release der Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition war für Rockstar Games alles andere als rühmlich und wurde von den Fans dementsprechend abgestraft.

Nun kündigt man ein erstes Update an, um die Qualität der drei Kult-Spiele maßgeblich zu verbessern. Das gab man über den offiziellen Rockstar Newswire bekannt, wonach man schon in den kommenden Tagen mit einem ersten Update rechnen kann.

Die Probleme werden jedoch nicht alle mit einmal behoben, sondern nach und nach, wie es weiter heißt:

„Wir haben fortlaufende Pläne, die technischen Probleme anzugehen und jedes Spiel in Zukunft zu verbessern. Mit jedem geplanten Update werden die Spiele die Qualität erreichen, die ihr verdient. […] In den kommenden Tagen ist ein neues Titel-Update für alle Versionen von Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition unterwegs, das eine Reihe von Problemen beheben wird.“